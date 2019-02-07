В РФ с территорий Донбасса двигаются поезда с неизвестными грузами

07.02.2019 19:31

С временно оккупированных территорий Донбасса в РФ в железнодорожных составах вывозятся неизвестные грузы. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в Еженедельном отчете СММ ОБСЕ на российских КПП «Гуково» и «Донецк» на основе информации по состоянию на 5 февраля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«Команда наблюдателей СММ ОБСЕ продолжали слышать звуки поездов, идущих по железнодорожным путям, расположенным примерно в 150 метрах к юго-западу от КПП Гуково. В течение отчетной недели наблюдатели СММ ОБСЕ слышали поезда семь раз по сравнению с четырьмя на прошлой неделе; наблюдатели оценили, что шесть поездов ехали в РФ, а один — в Украину. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) в Украине регулярно информировалась о поезде, направляющемся в Украину. Визуальное наблюдение было невозможно из-за линии деревьев, расположенных между железнодорожными путями и КПП».