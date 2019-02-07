Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Волкер заявил, что Украина должна допустить наблюдателей из России

07.02.2019 13:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Волкер заявил, что Украина должна допустить наблюдателей из России

Украина обязана допустить российских наблюдателей на предстоящие президентские выборы в Украине. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в своем микроблоге Twitter.

По словам Волкера, в противном случае, законность выборов может быть поставлена под сомнение. Он отметил:

«Украине нужны наблюдатели от ОБСЕ, чтобы доказать соответствие демократическим стандартам. В противном случае выборы могут быть поставлены под сомнение. Приемлемо, если российские наблюдатели в составе БДИПЧ ОБСЕ примут участие в выборах. Игры кончились. Украина должна быть привержена демократическим институтам».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, выборы президента
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх