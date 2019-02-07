Волкер заявил, что Украина должна допустить наблюдателей из России

07.02.2019 13:20

Украина обязана допустить российских наблюдателей на предстоящие президентские выборы в Украине. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в своем микроблоге Twitter.

По словам Волкера, в противном случае, законность выборов может быть поставлена под сомнение. Он отметил:

«Украине нужны наблюдатели от ОБСЕ, чтобы доказать соответствие демократическим стандартам. В противном случае выборы могут быть поставлены под сомнение. Приемлемо, если российские наблюдатели в составе БДИПЧ ОБСЕ примут участие в выборах. Игры кончились. Украина должна быть привержена демократическим институтам».

Источник: https://donpress.com