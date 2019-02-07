За месячный долг по коммуналке у людей в Украине будут отбирать субсидии

07.02.2019 15:53

Кабмин Украины принял поправки в назначение субсидий с возможностью отбирать их у украинцев за месячный долг по коммуналке.

Об этом сообщили ubr.ua, уточнив, что шестого февраля Кабинет Министров принял изменения в порядок назначения субсидий. В частности, если раньше госпомощь могли отобрать за просрочку по коммунальным платежам в два месяца, то сейчас правительство уменьшило этот срок до 30 дней.

Защиту от новых порядков получат только «малые» должники – те, у кого сумма задолженности не превышает 20 необлагаемых минимумов граждан, то есть 340 грн.

Кроме того, поводом для отказа в назначении льгот не сможет стать долг, который образовался по вине самих чиновников. Если Минсоцполитики задержит выплату монетизированных субсидий, из-за чего человек не сможет в срок заплатить поставщику коммуслуг, то отбирать субсидию не станут.

Между тем, даже с такими оговорками новый порядок может обернуться полноценной катастрофой для многих украинских семей. Согласно данным Госстата, только за минувший год долги украинцев за коммунальные услуги выросли на 23 млрд грн - до 55,6 млрд грн. Из этой суммы более 26 млрд грн – это задолженность потребителей за газ. В целом с октября 2017-го общий долг населения за коммунальные услуги увеличился на 96%, а с 2015-го - на 483% (с 11,5 млрд грн до 55,6 млрд грн).

По словам экспертов, непрерывно растущие долги населения за услуги ЖКХ свидетельствует о том, что установленные властью тарифы не соответствуют уровню доходов и являются непосильными для большинства украинцев, а система социальной защиты не работает в достаточной степени.

«При росте тарифов в конце 2018 - начале 2019-го на 23,5%, а также взятых обязательствах перед МВФ повысить их еще на 20% с 1 мая этого года, бюджет на субсидии 2019 года уменьшен на 22,5% (на 16 млрд грн), а возможность его заблокирована обязательствами перед МВФ. Учитывая долг по субсидиям на конец 2018 года (6,87 млрд грн), который, как всегда, гасится из нового бюджета, в 2019 году украинцы фактически могут рассчитывать на общий объем финансирования субсидий в 48,13 млрд грн, чего критически мало», - рассказал ведущий аналитик ОО «Общественный аудит» Тарас Галайда.

Источник: https://mrpl.city