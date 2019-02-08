Царев рассказал, как Коломойский хочет «убрать» Порошенко

08.02.2019 10:20

Экс- «глава парламента Новороссии» Олег Царев заявил, что украинский олигарх Игорь Коломойский якобы, вынашивает идею убрать с президентского поста действующего главу государства Петра Порошенко. Об этом он заявил в интервью российским журналистам.

По его словам, именно для этого олигарху понадобилась кандидатура украинского комика Владимира Зеленского:

«Проект Зеленского запускается в помощь Юлии Тимошенко. Зеленский должен был критиковать Петра Порошенко, снижать его рейтинг — и Юля должна была въехать на белом коне».

При этом Царева сообщил, что Зеленский на встрече с иностранными послами прямо заявил, что свою первую встречу, когда станет президентом, проведет с Владимиром Путиным. В то же время, по мнению Царева, Коломойский изначально строил избирательную компанию Зеленского под Тимошенко, а теперь он может пообещать «леди Ю» только премьерское кресло в правительстве Владимира Зеленского.

Источник : https://donpress.com