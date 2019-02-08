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Гривна набрала вес перед выходными: свежий курс

08.02.2019 13:40
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Гривна набрала вес перед выходными: свежий курс

Установленный Национальным банком Украины официальный курс гривни к американскому доллару на пятницу, 8 февраля, значительно не изменился, оставшись на уровне 26,96 гривни за доллар.

Об этом сообщает НБУ, передает НВ.

При этом евро по сравнению с предыдущим днем, 7 февраля, подешевел еще на 13 копеек - до 30,58 гривни за евро.

Курсы валют на 8.02.2019:

100 долларов США - 2695.9350

100 евро - 3058.5383

100 польских злотых - 710.9242

10 российских рублей - 4.0835

100 швейцарских франков - 2693.0864

100 юаней - 399.7044.



Теги: Украина, Донбасс, гривня, вес, выходные
 
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