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Гривна набрала вес перед выходными: свежий курс
08.02.2019 13:40
Установленный Национальным банком Украины официальный курс гривни к американскому доллару на пятницу, 8 февраля, значительно не изменился, оставшись на уровне 26,96 гривни за доллар.
Об этом сообщает НБУ, передает НВ.
При этом евро по сравнению с предыдущим днем, 7 февраля, подешевел еще на 13 копеек - до 30,58 гривни за евро.
Курсы валют на 8.02.2019:
100 долларов США - 2695.9350
100 евро - 3058.5383
100 польских злотых - 710.9242
10 российских рублей - 4.0835
100 швейцарских франков - 2693.0864
100 юаней - 399.7044.
Теги: Украина, Донбасс, гривня, вес, выходные
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