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Юрист рассказал, как бороться с незаконными проверками переселенцев

08.02.2019 15:00
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Юрист рассказал, как бороться с незаконными проверками переселенцев

Продолжаются незаконные проверки внутренне перемещенных лиц по месту пребывания. После несанкционированных проверок переселенцы лишаются социальных выплат, так как их может просто не оказаться дома. Юрист Николай Козырев рассказал на просторах Facebook, как бороться с незаконными проверками.

По словам правозащитника, постановлением Верховного суда от 20.12.2018 года по делу 826/12 123/16 проверки переселенцев признаны незаконными.

Козырев рекомендует действовать по следующей схеме: Если к вам пришли с проверкой, то не препятствуйте, не скандальте, не нервничайте. Просто напомните чиновнику о соответствующем постановлении Верховного суда. Еслибудет составлен акт проверки, подпишите его, но обязательно сфотографируйте этот акт на свой телефон.

Юрист также рекомендует записать имя и должность проверяющего. Эти данные понадобятся при обращении к адвокатам и возбуждении уголовного дела о превышении полномочий.

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, юрист, проверка, переселенцы
 
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