Пенсии в Украине: кому повысят и насколько, а кто останется без денег

08.02.2019 17:20

Пенсии в Украине вырастут, для отдельных категорий – до 40%. Кому повезет, кто может остаться без прибавки к пенсии, и когда ждать повышения .

Ситуация с выплатой пенсий стабилизировалась, в феврале все пенсионные выплаты пройдут по графику. Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий в феврале 1,139 млрд гривен.

А уже с марта правительство обещает провести индексацию пенсий, после чего выплаты вырастут в среднем на 15%, а для некоторых пенсионеров – до 40%. Как и кому будут пересчитаны пенсии в Украине, читайте в этом материале.

Пенсии в Украине в 2019 году

С начала 2019 года пенсии в Украине уже повысили, но весьма незначительно. Прибавка составила не больше 172 гривен, да и получить ее смогли не все. В Пенсионном фонде сообщают, что повышение выплат в январе затронуло тех пенсионеров, кто имеет трудовой стаж не менее 30 лет, это для женщин, для мужчин – 35 лет

Минимальные пенсии для людей старше 65 лет с большим трудовым стажем должны составлять не меньше 40% от минимальной зароботной платы. Поскольку с января минимальная зарплата выросла до 4173 гривен, то и пенсия поднялась до 1669 гривен.

Для всех остальных категорий пенсионеров пересчет выплат сделают весной 2019 года. С 1 марта пенсии в Украине должны существенно вырасти.

Но это будет не одноразовое повышение. Изменится сам принцип перерасчета пенсий. Если раньше размер минимальных пенсий был привязан к прожиточному минимуму, то теперь рассчитывать размер выплат будут с учетом инфляции и изменением зарплат в Украине.

Индексация пенсий будет происходить каждый год, осовременивать пенсии будут с учетом роста средней зарплаты по Украине.

Источник : https://politeka.net