- Синоптик порадовала теплой и сухой погодой на выходные11:00
- Не нужно расслабляться: эксперт указал на главную угрозу НАТО для Украины10:40
- Царев рассказал, как Коломойский хочет «убрать» Порошенко10:20
- В Украине больных корью больше, чем во всей Европе, - ВОЗ10:00
- Определись, ты умный или красивый: оккупанты уличили жителей Крыма в "хитрости"09:40
- Все-таки продали? Украина и ЕС обговорили отмену запрета на вывоз леса09:20
- Великобритания увеличит гуманитарную поддержку для Украины на 40%09:00
- Суд над Зайцевой и Дроновым – на финише: прокурор просит 10 лет08:00
- В Раде подписали важный закон о госреестре ветеранов войны07:00
- Украинцы рискуют лишиться пенсии: в чем проблема выплат в Украине22:32
Порошенко утвердил границы и перечень населенных пунктов оккупированного Донбасса
Президент Украины подписал Указ, который вступает в силу со дня его опубликования.
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №32/2019 "О границах и перечне районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях". Документ обнародован на сайте главы государства.
Согласно части второй статьи 1 Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" указом утверждаются границы и перечень населенных пунктов, частей их территорий, временно оккупированных на Донбассе.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
В приложении к указу приведены географические координаты границ временно оккупированных территорий на Донбассе, которые определяются фактической линией разграничения сторон.
С перечнем населенных пунктов и частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях, можно ознакомиться по ссылке.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, граница, населенный пункт, оккупация, Порошенко
- В Крыму отмечается активность войск РФ
- 10 минут и чуть более часа: наблюдатели СММ ОБСЕ побывали на границе в неподконтрольном Донбассе
- Лавров перестал играть в дипломатию и поставил условия возвращения Украине контроля за границей на Донбассе
- Через неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ провозят неизвестные грузы
- Представители СММ ОБСЕ сообщили, что видели в приграничных районах неподконтрольного Донбасса
- Добегался: убийцу и террориста "ДНР" Безрукова поймали в Казахстане и наказали по заслугам. ВИДЕО
- Блокпосты ОРДО: на «Еленовке» новые правила пропуска, в Горловке проехали не все07:41
- В Мариуполе стартовала программа стоматологической помощи населению21:30
- В главном корпусе одной из больниц Луганска произошел пожар14:00
- Боевики "ЛНР" готовят провокацию ВСУ за разнос "КрАЗа"13:48
- Ситуация с Донбассом и Крымом: Астролог рассказал, чего ждать от 2019 года12:30
- Командир "ДНР" Ольхон подтвердил ликвидацию "генерала" РФ: "От испуга не знал, куда ломиться"10:46
- У «ЛДНР» потери: бойцы ВСУ ответным ударом уничтожили «Урал» НВФ10:15
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого09:29
- «Вода Донбасса» озвучила жуткие последствия захвата компании главарями «ДНР»08:00
- В «ДНР»: На КПП «Александровка» и «Еленовка» обещают изменения07:14
- Когда прокалывание ушей вредит здоровью11:00
- Синоптик порадовала теплой и сухой погодой на выходные11:00
- Не нужно расслабляться: эксперт указал на главную угрозу НАТО для Украины10:40
- Альфа-Банк запустил обмен валют через мобильное приложение10:30
- Царев рассказал, как Коломойский хочет «убрать» Порошенко10:20
- Резидент Comedy Club вызвал на бой Конора Макгрегора10:10
- В Украине больных корью больше, чем во всей Европе, - ВОЗ10:00
- Определись, ты умный или красивый: оккупанты уличили жителей Крыма в "хитрости"09:40
- Все-таки продали? Украина и ЕС обговорили отмену запрета на вывоз леса09:20
- Великобритания увеличит гуманитарную поддержку для Украины на 40%09:00
- Когда прокалывание ушей вредит здоровью11:00
- В Украине запретили популярное средство от кашля08:40
- Учёные назвали самые опасные виды алкоголя08:20
- Врачи сообщили, как прокалывание ушей может навредить здоровью21:49
- Хаос и неразбериха: астролог рассказал, кому звезды перевернут жизнь в феврале21:00
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?19:00
- Прогоняем грусть: названы продукты, улучшающие настроение18:15
- Как вылечить целлюлит в домашних условиях17:16
- Эксперты рассказали всю правду о твороге в Украине13:35
- Приметы на 7 февраля в Григорьев день: держите язык за зубами13:00
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление
- Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого
- Блокпосты ОРДО: на «Еленовке» новые правила пропуска, в Горловке проехали не все
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО
- Откуда появились танки на Донбассе: опубликована важная информация
- «Гумконвой для «ЛДНР?»: соцсети показали поезд с военной техникой РФ, направляющийся в Украину