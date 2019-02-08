Правительство обещает выплатить долги по зарплатам шахтерам

08.02.2019 14:40

Правительство планирует погасить задолженность по зарплатам перед сотрудниками государственных шахт на следующей неделе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 8 февраля, в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун.

«На сегодня аккумулированы средства государственного бюджета, общая сумма которых превышает 400 млн грн. Я думаю, сегодня-завтра, вернее – до понедельника будет материализовано решение, которое приняло правительство, и они будут направлены шахтерам. Таким образом, существующая на сегодня задолженность будет почти полностью закрыта», – сказал он.

Как сообщалось ранее, 17 декабря 2018 года в Донецкой области забастовку проводили работники непромышленной группы и инженерно-технические работники ГП «Селидовуголь». По словам председателя НПГУ Михаила Волынца, на работниц непромышленной группы ГП «Селидовуголь», которые проводили акцию протеста, оказывалось большое давление.

3 января продолжалась акция протеста работниц непромышленной группы ГП «Селидовуголь», которые приходят на рабочие места, но к выполнению своих обязанностей не приступают. Нескольким женщинам стало плохо, и им понадобилась помощь медиков. Протестующих на ГП «Селидовуголь» женщин 9 января посетили представители ОБСЕ. 10 января состояние здоровья голодающих женщин ухудшилось, 12 января они прекратили голодовку.

В феврале 2019 года протесты горняков начались на шахте «1-3 Новогродовская» ГП «Селидовуголь», шахтеры опускаются в шахту, но к работе не приступают.