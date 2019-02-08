Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Путин провел массовую чистку своих силовиков: более десятка генералов оказались неугодны главе Кремля

08.02.2019 20:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Похоже, что у главы кремлевского преступного режима начинается настоящая паника, поскольку столь массовое увольнение силовиков высшего ранга в стране может свидетельствовать о том, что у него паранойя. Сообщается, что президент страны-агрессора Владимир Путин принял решение освободить ряд генералов от занимаемых ими должностей в Министерстве внутренних дел, Следственном комитете, Федеральной службе исполнения наказаний, а также Министерстве по чрезвычайным ситуациям, передает  https://www.dialog.ua . Вдобавок Путин произвел ряд новых назначений в различных правоохранительных органах. Указ об этих перестановках в силовых структурах он подписал в пятницу, 8 февраля. 

 



Теги: Донбасс, Путин, генерал, силовики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх