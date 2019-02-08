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Путин провел массовую чистку своих силовиков: более десятка генералов оказались неугодны главе Кремля
08.02.2019 20:42
Похоже, что у главы кремлевского преступного режима начинается настоящая паника, поскольку столь массовое увольнение силовиков высшего ранга в стране может свидетельствовать о том, что у него паранойя. Сообщается, что президент страны-агрессора Владимир Путин принял решение освободить ряд генералов от занимаемых ими должностей в Министерстве внутренних дел, Следственном комитете, Федеральной службе исполнения наказаний, а также Министерстве по чрезвычайным ситуациям, передает https://www.dialog.ua . Вдобавок Путин произвел ряд новых назначений в различных правоохранительных органах. Указ об этих перестановках в силовых структурах он подписал в пятницу, 8 февраля.
Теги: Донбасс, Путин, генерал, силовики
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