С электронной почты украинского госоргана рассылают письма с вирусом – Госспецсвязи

08.02.2019 18:00

В теме письма злоумышленники указывают "Информация о программе Минэкономразвития".

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предупреждает об использовании злоумышленниками электронного ящика украинского госоргана (gov.ua) в фишинговой рассылке с упоминанием Министерства экономического развития и торговли. Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи в Facebook.

"Фишинговая рассылка электронной почты со скомпрометированного ящика государственного учреждения (gov.ua), с вложением, активация которого приводит к инфицированию операционной системы вредоносным программным обеспечением", – говорится в сообщении.

В теме письма злоумышленники указывают "Информация о программе Минэкономразвития"; во вложении – файл "КМУ база даних.zip".

В Госспецсвязи предупреждают о необходимости обращать внимание на имя электронной почты, даже если оно кажется легитимным.

"Не открывайте вложения писем, которых вы не ожидали получить. Обращайте внимание на имя электронной почты: даже если оно кажется легитимным, все равно проверяйте, действительно ли это лицо отправляло вам сообщение с вложением", -говорится в сообщении.

Источник : https://www.segodnya.ua