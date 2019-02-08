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Синоптик порадовала теплой и сухой погодой на выходные
Об этом рассказала в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.
По прогнозам синоптика, 8, 9, 10 февраля погода будет сухой и солнечной.
В Украину придет антициклон "Хлоя", который и будет определять погоду. Госпожа Диденко сообщила, что это область высокого атмосферного давления и обычно при такой синоптической ситуации существенные осадки маловероятны.
8 февраля только на крайнем юге Украины, в Крыму и Приазовье будет пасмурно и пройдет дождь, местами возможно с мокрым снегом.
В ближайшие дни температура воздуха будет опускаться до -2 ° C ...- 7 ° C. Местами на севере, в центре даже вероятно до -10 ° C, но днем около 0 ° C или небольшие "плюсы". А на Закарпатье и крайнем юге будет немного теплее + 4 ° C ... + 6 ° C.
С 10 февраля в Украину придет потепление.
В Киеве 7 февраля без осадков. Температура воздуха ночью может достигать -4 ° C ...- 6 ° C, днем около 0 ° C. На дорогах окрепнет гололедица, особенно утром и вечером. На выходных, 9 и 10 февраля, в Украине ожидается сухая и теплая погода.
Источник : https://ru.espreso.tv
Теги: Донбасс, тепло, выходные, прогноз погоды
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