Синоптик порадовала теплой и сухой погодой на выходные

На выходных, 9 и 10 февраля, в большинстве областей Украины будет теплая и сухая погода

Об этом рассказала в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

По прогнозам синоптика, 8, 9, 10 февраля погода будет сухой и солнечной.

В Украину придет антициклон "Хлоя", который и будет определять погоду. Госпожа Диденко сообщила, что это область высокого атмосферного давления и обычно при такой синоптической ситуации существенные осадки маловероятны.

8 февраля только на крайнем юге Украины, в Крыму и Приазовье будет пасмурно и пройдет дождь, местами возможно с мокрым снегом.

В ближайшие дни температура воздуха будет опускаться до -2 ° C ...- 7 ° C. Местами на севере, в центре даже вероятно до -10 ° C, но днем около 0 ° C или небольшие "плюсы". А на Закарпатье и крайнем юге будет немного теплее + 4 ° C ... + 6 ° C.

С 10 февраля в Украину придет потепление.

В Киеве 7 февраля без осадков. Температура воздуха ночью может достигать -4 ° C ...- 6 ° C, днем около 0 ° C. На дорогах окрепнет гололедица, особенно утром и вечером. На выходных, 9 и 10 февраля, в Украине ожидается сухая и теплая погода.

Источник : https://ru.espreso.tv