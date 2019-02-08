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Стало известно о смерти донецкого профессора на блокпосту боевиков
08.02.2019 13:00
В четверг, 7 февраля, в Донецкой области на контролируемом боевиками ДНР блокпосту умер доктор медицинских наук Юрий Крюк.
Об этом сообщают донецкие СМИ.
По предварительным данным, 74-летний профессор, завкафедрой в медицинском университете в оккупированном Донецке умер в очереди в пункте пропуска Александровка от сердечного приступа.
Источник : https://apostrophe.ua
Теги: смерть, боевик, профессор, блокпост
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