Турафера: мать с дочерью продали "липовых" путевок на 2 миллиона гривен

08.02.2019 16:36

Клиентам предлагали путевки в Египет, Турцию, Кипр и Объединенные Арабские Эмираты.

В Киеве разоблачили двух злоумышленниц, которые на продаже "липовых" туристических путевок, обманув людей, нажились на 2 млн грн. Об этом сообщили в прокуратуре Киева.

"Сообщено о подозрении двум злоумышленницам, которые под предлогом оказания туристических услуг завладели средствами граждан на сумму 2 млн грн", – сообщили в прокуратуре.

Злоумышленницам, которые оказались матерью и дочерью, сообщено о подозрении в совершении мошеннических действий (ст. 190 УК Украины).

Отмечается, что с августа 2018 года в правоохранительные органы столицы обратилось 37 граждан, которые оплатили путевки одному из туристических агентств, однако услуги так и не получили. Как оказалось, чтобы получить деньги от желающих отдохнуть "на морях", злоумышленницы заранее сняли офисное помещение в однм из столичных ТРЦ и обустроили его под туристическое агентство.

По данным прокуратуры, клиентам предлагались путешествия в Египет, Турцию, Кипр и Объединенные Арабские Эмираты.

"В дальнейшем под предлогом бронирования поездок злоумышленницы подписывали с пострадавшими договор о предоставлении туристических услуг выдавали кассовый ордер о получении денежных средств. Однако в дальнейшем каких-либо действий по организации этих поездок не осуществляли и документы для путешествий клиентам не выдавали", – рассказали в прокуратуре.

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Источник : https://www.segodnya.ua