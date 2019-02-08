В Кремле рассказали, что Путин приказал делать с Януковичем

08.02.2019 14:20

Осужденный за государственную измену, экс-президент Украины Виктор Янукович пользуется в России государственной охраной по приказу президента Владимира Путина.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс-Россия", передает УП.

Отмечается, что на вопрос журналистов, охраняется ли в РФ Виктор Янукович, Песков сказал: "По указу президента РФ он охраняется".

"Государственная охрана предоставляется по решению главы государства", - заявил Песков.

На вопрос, есть ли указ Путина о предоставлении Януковичу охраны, Песков сказал: "Да, да, он был, когда он (Янукович) въехал (в РФ) как глава (украинского) государства".

Песков не сказал, какая именно структура охраняет Януковича.

"Этого я вам точно сказать не могу. Этого я не знаю. Но он охраняется, у него есть государственная охрана", - отметил Песков.

Относительно юридического статуса Януковича Песков сказал, что он "въехал в РФ как действующий президент и глава государства Украина, после того, как в этой стране произошел силовой захват власти".

По словам Пескова, "въехавший в качестве президента Янукович по-прежнему находится в РФ", однако сейчас он не является президентом Украины, и у него "нет никакого особого или специального статуса".

Ранее Песков заявил, что у России нет никаких претензий к Януковичу, который уже почти 5 лет скрывается в РФ от украинского правосудия.

Однако пресс-секретарь российского президента обещал узнать о статусе, с которым Янукович находится на территории России.

Источник : https://from-ua.com