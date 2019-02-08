В Раде подписали важный закон о госреестре ветеранов войны

08.02.2019 07:00

Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект о создании Единого государственного реестра ветеранов войны № 9508, передает телеканал "112 Украина".

Законопроект предусматривает изменения в закон о статусе ветеранов войны. Предлагается создать Единый государственный реестр ветеранов войны, ответственным за него назначили Министерство по делам ветеранов.

Реестр должны создать, чтобы вести учет ветеранов, реализовывать их право на льготы и соцгарантии, отслеживать их потребности и координировать деятельность различных органов.

Информацию в Реестре намерены защищать как конфиденциальную.

Правительству поручили определить порядок создания, ведения, доступа к данным Реестра и их использования, порядок получения информации из других реестров и информационных баз данных о физических лицах для внесения в Реестр.

Напомним, этот законопроект разработали в парламентском комитете по делам ветеранов и лиц с инвалидностью и зарегистрировали 28 января текущего года во главе с председателем комитета, представителем БПП Александром Третьяковым.

Источник : https://from-ua.com