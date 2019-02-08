- Путин провел массовую чистку своих силовиков: более десятка генералов оказались неугодны главе Кремля 20:42
- В школьные программы по истории Украины внесут изменения20:20
- Янукович может возглавить Донбасс в качестве премьер-министра региона, – эксперт20:20
- Суд назвал два единственных запрета для Супрун20:04
- Стало известно, что указали в своих декларациях новоиспеченные кандидаты в президенты19:38
- Сколько денег Украина планирует занять в ближайшие годы: названа сумма19:23
- Почти треть пенсионеров в Донецкой области - переселенцы18:20
- С электронной почты украинского госоргана рассылают письма с вирусом – Госспецсвязи18:00
- Пушилин сделал заявление у могилы убитого «Гиви»17:40
- Пенсии в Украине: кому повысят и насколько, а кто останется без денег17:20
В школьные программы по истории Украины внесут изменения
Гриневич дала поручение внести соответствующие изменения в программы по истории Украины сразу после получения Томоса
В 2019 году будут печатать новые учебники по истории Украины, в которые внесут получение Томоса об автокефалии УПЦ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, передает "УНН".
"История независимой Украины изучается в одиннадцатом классе, как раз в этом году мы будем печатать эти учебники. Как только мы получили Томос об автокефалии УПЦ, я дала поручение внести соответствующие изменения в программы по истории Украины. Вчера было последнее заседание рабочей группы, и в течение нескольких недель мы утвердим новую редакцию программы для 11-го класса приказом Минобразования. Авторы учебников, которые будут печататься в этом году, должны будут это учитывать", - сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.
По ее словам, к апрелю будут предоставлены подробные методические рекомендации учителям истории, чтобы при изучении этого периода они обязательно осветили тему получения Томоса об автокефалии УПЦ.
Что касается внешнего независимого оценивания, то в сам тест эта тема войдет не ранее, чем через два года.
"Мы имеем незыблемое правило, что в программу ВНО вносятся изменения не позднее, чем за два года до составления этого тестирования. То есть уже в начале 10-го класса выпускники имеют определенную программу ВНО, по которой они будут сдавать тест. Итак, мы в этом году обязательно внесем изменения в программу ВНО по истории, но действующими они будут только для выпускников, которые будут заканчивать 11-й класс в 2021 году", - рассказала Гриневич.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, история, изменение
- Бумага для бюллетеней качественнее той, на которой печатают деньги
- Артур Герасимов - у нового главы фракции "Блок Петра Порошенко" "яркое донбасское прошлое"
- В Страстную пятницу в парламенте воевали за комитеты
- Янукович готов подписать указ о парламентских и президентских выборах
- Яценюк: "Мы предоставим гарантии статусу русского языка"
- Мнение политолога: Яценюк справляется с задачами премьера, а правительство ожидает большая чистка
- Янукович может возглавить Донбасс в качестве премьер-министра региона, – эксперт20:20
- Студенты из «ДНР» больше не получат российские дипломы18:39
- Почти треть пенсионеров в Донецкой области - переселенцы18:20
- Пушилин сделал заявление у могилы убитого «Гиви»17:40
- В ОРДО назвали число осужденных, пожелавших отбывать наказание в Украине17:00
- В ОРДО заявили об открытии «представительского центра ДНР» в Вероне15:40
- Названы три «взрывных» места в Донецкой области.12:40
- В Донецке и Макеевке требуют, чтобы школьники собирали «посылки солдату»11:40
- Блокпосты ОРДО: на «Еленовке» новые правила пропуска, в Горловке проехали не все07:41
- В Мариуполе стартовала программа стоматологической помощи населению21:30
- Путин провел массовую чистку своих силовиков: более десятка генералов оказались неугодны главе Кремля 20:42
- В школьные программы по истории Украины внесут изменения20:20
- Янукович может возглавить Донбасс в качестве премьер-министра региона, – эксперт20:20
- Суд назвал два единственных запрета для Супрун20:04
- Стало известно, что указали в своих декларациях новоиспеченные кандидаты в президенты19:38
- Сколько денег Украина планирует занять в ближайшие годы: названа сумма19:23
- Врачи назвали продукт, "убивающий" раковые клетки19:00
- Студенты из «ДНР» больше не получат российские дипломы18:39
- Почти треть пенсионеров в Донецкой области - переселенцы18:20
- С электронной почты украинского госоргана рассылают письма с вирусом – Госспецсвязи18:00
- Врачи назвали продукт, "убивающий" раковые клетки19:00
- Когда прокалывание ушей вредит здоровью11:00
- В Украине запретили популярное средство от кашля08:40
- Учёные назвали самые опасные виды алкоголя08:20
- Врачи сообщили, как прокалывание ушей может навредить здоровью21:49
- Хаос и неразбериха: астролог рассказал, кому звезды перевернут жизнь в феврале21:00
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?19:00
- Прогоняем грусть: названы продукты, улучшающие настроение18:15
- Как вылечить целлюлит в домашних условиях17:16
- Эксперты рассказали всю правду о твороге в Украине13:35
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление
- Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей
- Блокпосты ОРДО: на «Еленовке» новые правила пропуска, в Горловке проехали не все
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО
- Командир "ДНР" Ольхон подтвердил ликвидацию "генерала" РФ: "От испуга не знал, куда ломиться"
- Откуда появились танки на Донбассе: опубликована важная информация