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В Украине больных корью больше, чем во всей Европе, - ВОЗ
08.02.2019 10:00
Количество больных корью в Европе в 2018 году превысило 82 тыс. человек - это самый большой показатель десятилетия
Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для Европейского региона, передает ВВС.
Хотя уровень вакцинации улучшается, но ВОЗ говорит, что охват недостаточно высок для предотвращения циркуляции вируса во многих странах.
Больше всего больных в прошлом году было в Украине, причем суммарное количество больных корью в стране выше, чем в остальных странах Европейского региона вместе взятых.
В Украине более 53 тысяч больных, а в остальных странах региона в целом - чуть более 34 000.
Источник : https://ru.espreso.tv
Теги: Украина, Донбасс, ВОЗ, Европа, корь
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