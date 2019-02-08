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Великобритания увеличит гуманитарную поддержку для Украины на 40%

08.02.2019 09:00
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Великобритания увеличит гуманитарную поддержку для Украины на 40%

Стороны обсудили совместные усилия для облегчения человеческих страданий, вызванных российской агрессией.

Великобритания увеличит гуманитарную поддержку для Украины на 40%. Об этом заявила государственный министр Великобритании по вопросам международного развития Гарриет Болдуин на своей странице в Twitter.

Как сообщила Болдуин в Twitter, она в рамках двухдневного визита в Украину встретилась с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль.

"Мы обсудили совместные усилия для облегчения человеческих страданий, вызванных российской агрессией. Великобритания, как и прежде, продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также объявляет о повышении на 40% гуманитарной поддержки", – написала Болдуин.

Источник : https://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Великобритания, гуманитарная помощь
 
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