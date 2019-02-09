Победительница "Битвы экстрасенсов" обещает Украине жуткий год

09.02.2019 19:59

Украинцев в 2019 году ждут стихийные бедствия, связанные с водой.

Такой прогноз сделала экстрасенс, победительница реалити-проекта "Битва экстрасенсов" (СТБ) Алена Курилова, пишет from-ua. "Стоит бояться паводков, особенно жителям горной местности. Могут подняться наверх грунтовые и подземные воды, усилятся потоки с гор. Этот год вообще очень неспокойный для водной стихии. Так что с ней советую всем быть поосторожнее", — подчеркнула она.

Экстрасенс посоветовала обратить внимание на мосты и строения, под которыми находятся грунтовые воды.

При этом в другом плане моральном, по словам Куриловой, год Свиньи будет достаточно спокойным и стабильным.

"Действительно, год Желтой Свиньи не любит резких движений, азартных игр. Свинья вообще достаточно ленива и бережлива, в особенности в том, что касается денежных средств. Но к природной стихии это не имеет никакого отношения", — резюмировала экстрасенс.