Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Синоптик рассказала, когда Украину накроет снегопадами

09.02.2019 18:24
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Синоптик рассказала, когда Украину накроет снегопадами

В ближайшие дни особых климатических изменений не предвидится, а вот 12 февраля в Украину снова придут сильные осадки в виде мокрого снега, пишет from-ua.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"На выходных погода в Украине будет без особых изменений. Ночью - мороз, 2-7, местами -7-12 градусов, днем или около нуля, или 0 +3 градуса. Если вы на юге или западе - теплее, ночью 0-4 мороза, днем 3 +7 градусов", - сообщила метеоролог.
В Киеве в субботу-воскресенье ночью -5-7 градусов, в окрестностях до -9 градусов, днем около нуля, в воскресенье до +2 градусов. На дорогах скользко.
"В ближайшем синоптическом будущем сложным окажется вторник, 12 февраля - набегут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер усилится до штормовых значений", - отметила Диденко.



Теги: Украина, Донбасс, снегопад, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх