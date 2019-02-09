Уже названы города: в России готовят новый удар по Украине

09.02.2019 13:27

В нынешнем году эпицентр российско-украинского военного противостояния может переключиться из Донбасса на другие территории Украины, сообщает from-ua.

Об этом пишет Андреас Умланд, старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества в Киеве для Atlantic Council:

«Усиление конфликта на юге еще больше душит и без того разрушенную экономику Украины. По словам Виталия Кравчука, старшего научного сотрудника Института экономических исследований и политических консультаций в Киеве, «если будут новые морские инциденты, это может означать закрытие Азовских портов для судоходства». Такое развитие событий будет иметь серьезные экономические последствия для портовых городов Мариуполь и Бердянск, на которые приходится около 5% внешней торговли Украины».

Эскалация в Азовском море будет угрожать социальной стабильности на юго-востоке Украины, уверен аналитик:

«Это также может привести к значительному снижению или даже сокращению экономического роста в Украине в 2019 году и в последующий период. Есть четыре фактора, они делают возможной дальнейшую напряженность между Россией и Украиной вдоль берегов Крыма и материковой части юга Украины».

Эксперт пояснил свое мнение:

«Они (факторы) включают отсутствие реакции Запада на недавнюю напряженность, отсутствие международных организаций в Азовском море, функциональность моста через Керченский пролив и его символизм для Путина, а также нерешенную проблему снабжения пресной водой оккупированного Крыма. Все четыре из этих фактора отличают Азовское море от Донбасса, где ОБСЕ активно присутствует, появилась более или менее стабильная линия фронта, и конфликт стал частично замороженным».

Основным же фактором, способствующим эскалации в Азове в настоящее время, является отсутствие реакции Запада на агрессию РФ в ноябре 2018 года:

«Запад не сделал ничего, кроме осуждения агрессии и таких символических мер, как отмена президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. ЕС вообще не отреагировал и, вероятно, не отреагирует основательно, как это было после малазийского Боинга в 2014 году.

Во-вторых, отсутствие каких-либо соответствующих международных организаций в Азовском море и в Крыму делает действия России против Украины менее рискованными и более вероятными».

Третьим фактором, предполагает аналитик, способным побудить Кремль вести себя более авантюрно между Азовским и Черным морями, может стать техническая неисправность или экономическая неэффективность нового моста через Керченский пролив, соединяющего Россию и Крым:

«Этот престижный объект имеет сильное символическое значение для легитимизации путинского режима в глазах российского населения. По той или иной причине этот мост может не обеспечить достаточного ускорения социального развития Крыма или интеграции в российскую экономику, как и было обещано. Кремль может начать искать оправдания и попытаться организовать эскалацию, которую можно развернуть, чтобы объяснить частичную или полную нефункциональность моста».