- Уже названы города: в России готовят новый удар по Украине13:27
- Бельгия поддержит санкции против России22:48
- С сегодняшнего дня в Украине запретили выселять жильцов общежитий советской постройки21:40
- День на Донбассе: один погибший, двое раненых21:20
- Урологи объяснили, как чеснок может повлиять на почки21:00
- Путин провел массовую чистку своих силовиков: более десятка генералов оказались неугодны главе Кремля 20:42
- В школьные программы по истории Украины внесут изменения20:20
- Янукович может возглавить Донбасс в качестве премьер-министра региона, – эксперт20:20
- Суд назвал два единственных запрета для Супрун20:04
- Стало известно, что указали в своих декларациях новоиспеченные кандидаты в президенты19:38
Уже названы города: в России готовят новый удар по Украине
В нынешнем году эпицентр российско-украинского военного противостояния может переключиться из Донбасса на другие территории Украины, сообщает from-ua.
Об этом пишет Андреас Умланд, старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества в Киеве для Atlantic Council:
«Усиление конфликта на юге еще больше душит и без того разрушенную экономику Украины. По словам Виталия Кравчука, старшего научного сотрудника Института экономических исследований и политических консультаций в Киеве, «если будут новые морские инциденты, это может означать закрытие Азовских портов для судоходства». Такое развитие событий будет иметь серьезные экономические последствия для портовых городов Мариуполь и Бердянск, на которые приходится около 5% внешней торговли Украины».
Эскалация в Азовском море будет угрожать социальной стабильности на юго-востоке Украины, уверен аналитик:
«Это также может привести к значительному снижению или даже сокращению экономического роста в Украине в 2019 году и в последующий период. Есть четыре фактора, они делают возможной дальнейшую напряженность между Россией и Украиной вдоль берегов Крыма и материковой части юга Украины».
Эксперт пояснил свое мнение:
«Они (факторы) включают отсутствие реакции Запада на недавнюю напряженность, отсутствие международных организаций в Азовском море, функциональность моста через Керченский пролив и его символизм для Путина, а также нерешенную проблему снабжения пресной водой оккупированного Крыма. Все четыре из этих фактора отличают Азовское море от Донбасса, где ОБСЕ активно присутствует, появилась более или менее стабильная линия фронта, и конфликт стал частично замороженным».
Основным же фактором, способствующим эскалации в Азове в настоящее время, является отсутствие реакции Запада на агрессию РФ в ноябре 2018 года:
«Запад не сделал ничего, кроме осуждения агрессии и таких символических мер, как отмена президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. ЕС вообще не отреагировал и, вероятно, не отреагирует основательно, как это было после малазийского Боинга в 2014 году.
Во-вторых, отсутствие каких-либо соответствующих международных организаций в Азовском море и в Крыму делает действия России против Украины менее рискованными и более вероятными».
Третьим фактором, предполагает аналитик, способным побудить Кремль вести себя более авантюрно между Азовским и Черным морями, может стать техническая неисправность или экономическая неэффективность нового моста через Керченский пролив, соединяющего Россию и Крым:
«Этот престижный объект имеет сильное символическое значение для легитимизации путинского режима в глазах российского населения. По той или иной причине этот мост может не обеспечить достаточного ускорения социального развития Крыма или интеграции в российскую экономику, как и было обещано. Кремль может начать искать оправдания и попытаться организовать эскалацию, которую можно развернуть, чтобы объяснить частичную или полную нефункциональность моста».
Теги: Украина, Россия, Донбасс, город, нападение
- В сети предложили свой вариант декоммунизации (ФОТО)
- Мартынюк: Компартия в Украине не запрещена. Сегодня мы не сможем идти на выборы, но завтра ситуация будет другой. ВИДЕО
- Бывший «регионал» назвал Украину «зловещим адом»
- Таисия Повалий пообещала приехать в Крым, только попозже
- Газ будет! Но дорогой...
- ''Захотят быть в России'': на росТВ нацелились на шесть городов Украины
- «Тайник» и «Муравьи»: Стало известно о схемах перемещения контрабанды через линию разграничения13:11
- В "ДНР” добили раненого боевика просроченным препаратом - Ходаковский признал катастрофу с медициной12:58
- На Донбассе погиб член НВФ из Горловки12:41
- ВСУ разгромили врага - боевики не успели даже дернуться, Т-72 и МТЛБ разорвало на куски вместе с "героем ДНР"12:20
- Пенсия для переселенцев: Эксперты рассказали о правах жителей ОРДЛО11:59
- На Донетчине заболеваемость корью превысила эпидпорог 11:42
- В Донецке сгорел дом главы «компартии ДНР» Бориса Литвинова11:01
- Жители ОРДО бунтуют против комендантского часа: «Мы — не крепостные»10:39
- Вербовщице "ДНР" Воронцовой грозит депортация - Москва готова выбросить еще одну предательницу Украины10:17
- Донецкие улицы стали стеклянными — дончане боятся ходить даже в центре10:02
- Уже названы города: в России готовят новый удар по Украине13:27
- «Тайник» и «Муравьи»: Стало известно о схемах перемещения контрабанды через линию разграничения13:11
- В "ДНР” добили раненого боевика просроченным препаратом - Ходаковский признал катастрофу с медициной12:58
- На Донбассе погиб член НВФ из Горловки12:41
- ВСУ разгромили врага - боевики не успели даже дернуться, Т-72 и МТЛБ разорвало на куски вместе с "героем ДНР"12:20
- Пенсия для переселенцев: Эксперты рассказали о правах жителей ОРДЛО11:59
- На Донетчине заболеваемость корью превысила эпидпорог 11:42
- Прячут еду: в сети показали странное фото магазина в Крыму11:22
- В Донецке сгорел дом главы «компартии ДНР» Бориса Литвинова11:01
- Жители ОРДО бунтуют против комендантского часа: «Мы — не крепостные»10:39
- Врачи сообщили, какой продукт способен защитить от депрессии22:00
- Врачи назвали продукт, "убивающий" раковые клетки19:00
- Когда прокалывание ушей вредит здоровью11:00
- В Украине запретили популярное средство от кашля08:40
- Учёные назвали самые опасные виды алкоголя08:20
- Врачи сообщили, как прокалывание ушей может навредить здоровью21:49
- Хаос и неразбериха: астролог рассказал, кому звезды перевернут жизнь в феврале21:00
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?19:00
- Прогоняем грусть: названы продукты, улучшающие настроение18:15
- Как вылечить целлюлит в домашних условиях17:16
- Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента
- Блокпосты ОРДО: на «Еленовке» новые правила пропуска, в Горловке проехали не все
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО
- Командир "ДНР" Ольхон подтвердил ликвидацию "генерала" РФ: "От испуга не знал, куда ломиться"
- Пенсии вырастут: названы даты и суммы
- "Ждем, когда умрем": черви съели легкие суворовцев, скандал в России развивается