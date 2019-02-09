Во Львове произошла перепалка между Зеленским и местными активистами. ВИДЕО

09.02.2019 16:01

Во Львове у входа во Дворец культуры, где должен был состояться концерт «Квартала 95» произошла словесная перепалка между членами команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и группой местных активистов. Об этом сообщает ДонПресс.

Группа активистов не пропускала шоумена внутрь здания, они держали в руках плакаты с оскорблениями в адрес кандидата в президенты Украины. Также Зеленского вслух называли клоуном и проплаченным олигархом.

Зеленский вступил в непродолжительную словесную перепалку с одним из активистов и после ему все же удалось зайти в помещение, несмотря на активное препятствование со стороны активистов.