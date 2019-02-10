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Долги украинцев за ЖКХ-услуги могут списать

10.02.2019 11:24
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Долги украинцев за ЖКХ-услуги могут списать

Сложившаяся ситуация с неуплатой за жилищно-коммунальные платежи может стать катастрофической: власть забрала у большинства людей субсидии, а тарифы при этом продолжает поднимать. Следовательно, по мнению народного депутата, основателя оппозиционной ПЛАТФОРМЫ — ЗА ЖИЗНЬ Юрия Бойко, коммунальные долги нужно списать, пишет mhub.top.
«Ситуация была трудной уже в конце прошлой осени. А с 1 ноября к тому же произошло повышение цен на газ на 23%. Это привело к тому, что уже сейчас 4 из 10 украинцев не могут платить за коммунальные услуги», — отметил политик.
Он подчеркнул, что причины неплатежей заключаются не только в повышении цены на газ, но также и в решении правительства о лишении субсидий значительного количества граждан.
«2,5 миллиона домохозяйств потеряли субсидии из-за решения властей. А что касается предложенной властями монетизации, то это афера: людям дадут один раз средства, а долги еще больше возрастут», — подчеркнул Бойко.
Он сообщил о законодательной инициативе оппозиционной ПЛАТФОРМЫ — ЗА ЖИЗНЬ о списании долгов за жилищно-коммунальные услуги.
«Мы зарегистрировали законопроект о списании задолженности граждан за услуги ЖКХ. Люди не могут платить по этим космическими тарифам. Украинцы задолжали более 50 млрд грн за коммунальные услуги. Это бремя нужно ликвидировать, установить нормальный тариф и дать субсидии тем, кто сам заплатить не может. Люди должны иметь возможность пользоваться благами цивилизации, а не переходить снова на дрова», — отметил Юрий Бойко.



Теги: Украина, Донбасс, ЖКХ, услуги, долги
 
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