Долги украинцев за ЖКХ-услуги могут списать

10.02.2019 11:24

Сложившаяся ситуация с неуплатой за жилищно-коммунальные платежи может стать катастрофической: власть забрала у большинства людей субсидии, а тарифы при этом продолжает поднимать. Следовательно, по мнению народного депутата, основателя оппозиционной ПЛАТФОРМЫ — ЗА ЖИЗНЬ Юрия Бойко, коммунальные долги нужно списать, пишет mhub.top.

«Ситуация была трудной уже в конце прошлой осени. А с 1 ноября к тому же произошло повышение цен на газ на 23%. Это привело к тому, что уже сейчас 4 из 10 украинцев не могут платить за коммунальные услуги», — отметил политик.

Он подчеркнул, что причины неплатежей заключаются не только в повышении цены на газ, но также и в решении правительства о лишении субсидий значительного количества граждан.

«2,5 миллиона домохозяйств потеряли субсидии из-за решения властей. А что касается предложенной властями монетизации, то это афера: людям дадут один раз средства, а долги еще больше возрастут», — подчеркнул Бойко.

Он сообщил о законодательной инициативе оппозиционной ПЛАТФОРМЫ — ЗА ЖИЗНЬ о списании долгов за жилищно-коммунальные услуги.

«Мы зарегистрировали законопроект о списании задолженности граждан за услуги ЖКХ. Люди не могут платить по этим космическими тарифам. Украинцы задолжали более 50 млрд грн за коммунальные услуги. Это бремя нужно ликвидировать, установить нормальный тариф и дать субсидии тем, кто сам заплатить не может. Люди должны иметь возможность пользоваться благами цивилизации, а не переходить снова на дрова», — отметил Юрий Бойко.