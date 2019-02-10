Храбрый лишь перед женщинами: маршрутчик расплакался, попав в руки ветеранов АТО

10.02.2019 15:04

Появились новые подробности шокирующего скандала в Киеве между обнаглевшим маршрутчиком, который заставил женщину, чей сын погиб на Донбассе, оплатить проезд, пишет from-ua.

Об этом сообщают собратья погибшего в социальных сетях.

В сообщении говорится, что в среду, 6 февраля, представители "Союза ветеранов АТО Святошинского района столицы" пришли к офису предприятия-перевозчика, чтобы провести разъяснительную беседу через поведение водителей.

На этот шаг ветераны АТО пошли после дикого поступка водителя маршрутного такси №189, который отказался бесплатно вести женщину, чьего сына убили оккупанты на Донбассе.

Стоит напомнить, что инцидент произошел на днях возле станции метро "Житомирская". Мать погибшего бойца показала водителю удостоверение "Член семьи погибшего", но он отказался вести его бесплатно. И даже не просьба женщины обратить внимание на документ, он не реагировал.

В результате пострадавшая заплатила несчастные шесть гривен, но когда выходила из маршрутки, неадекват позволил себе ее унизить.

А вот это уже ветераны простить не могли. Поэтому и пообщались с маршрутчиком, который извинялся за содеянное.