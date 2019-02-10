Эксперт рассказал, что значит «Холодный мир» в понимании Порошенко

10.02.2019 09:57

Как информирует replyua.net, президент Петр Порошенко в недавнем своем публичном выступлении заявил о том, что нужно двигаться к тому, чтобы между Украиной и Российской Федерацией был установлен «Холодный мир». Директор Центра исследований проблем нацбезоасности Нацуниверситета «Острожская академия» Тарас Жовтенко называет Петра Порошенко первооснователем термина «Холодный мир».

По мнению эксперта, президент четко заявил, что он прекрасно понимает, что народ очень устал от войны. Что касается самого термина «Холодный мир», то он непосредственно относится к такому понятию, как «Холодная война», когда нет горячей фазы боевых действий, но война не прекращена. Эксперт добавляет, что даже «Холодный мир» может быть достигнут только в том случае, когда будут сняты основные споры между двумя странами.

Жовтенко считает, что без смены власти в России нереально даже что-то говорить о достижении «Холодного мира». Слишком большие противоречия между двумя странами. Сделав свое заявление, президент ориентировался на то, что ему удастся переломить ход противостояния с Россией. Пусть даже «Холодный мир», но все равно на условиях Украины, на другие условия президент просто не согласится, поэтому, конечно же, заявление Порошенко на перспективу.