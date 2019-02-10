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Неприятный циклон: синоптики обновили прогноз

10.02.2019 16:01
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Неприятный циклон: синоптики обновили прогноз

11 февраля, в понедельник, на запад Украины ворвется циклон из Европы. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, синоптики предупредили, что циклон гонит очень теплый и влажный воздух, поэтому уже в понедельник в западных областях, а также местами в центральных регионах пройдут дожди, в остальных областях будет без осадков.
Вместе с дождями в большинство регионов также придет и потепление.
По прогнозам синоптиков, рост температуры составит 3 - 5°. 12 февраля, во вторник, дождливый циклон накроет уже большинство областей Украины, причем в некоторых регионах также ожидается и мокрый снег. На Запад придет похолодание, и днем будет не выше 2° тепла. На севере и в центре страны воздух будет прогреваться до 1-4° тепла.
Самую теплую погоду синоптики обещают на юге Украины, где во вторник в дневные часы будет до 10° тепла. Долгосрочный прогноз синоптики пока не дают, однако предупреждают, что 14 - 15 февраля циклон в Украине поменяется, ожидается незначительное похолодание. В некоторых областях в ночные часы столбик термометра может опуститься до 15° мороза.



Теги: Украина, Донбасс, циклон, прогноз погоды
 
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