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Российские спецслужбы за 2 тысячи долларов вербуют наемников для поджога храмов УПЦ МП

10.02.2019 07:53
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Российские спецслужбы за 2 тысячи долларов вербуют наемников для поджога храмов УПЦ МП

СБУ заявила о получении оперативной информации о намерении спецслужб РФ инспирировать поджоги культовых сооружений УПЦ МП.
Поиск исполнителей таких террористических актов, по данным пресс-центра СБУ, осуществляется как непосредственно спецслужбами РФ, так и подчиненными им «МГБ ЛНР/ДНР», пишут Донецкие новости.
По данным СБУ, при условии предоставления в качестве отчета видеозаписи преступных действий, злоумышленнику обещают прислать две тысячи долларов США на карточный счет, открытый в одном из украинских банков.
«Алгоритм действий, предложенных иностранной спецслужбой выглядел следующим образом: «Нарисовать на месте любой из предложенных символов; начать съемки, снять темноту и момент возгорания. Снять секунд 10 горения. Дотла жечь не непременно, главное, чтобы здание храма начало гореть. Объект любой. На выбор. Обязательно МОСКОВСКИЙ патриархат. На акцию телефон брать БЕЗ СИМ-КАРТЫ, в момент съемки поставить телефон в авиа режим, чтоб труба не засветилась на каком-нибудь вай-фае», – говорится в сообщении.
Службой безопасности Украины уже пресечена попытка привлечения гражданина Украины к совершению по заказу российской стороны такого преступления. Однако вербовочная деятельность иностранной спецслужбы продолжается.
«В связи с этим СБ Украины призывает граждан быть бдительными и в случае получения подобного рода «заказов» безотлагательно информировать отечественную спецслужбу», – призывают в ведомстве.



Теги: Донбасс, поджог, храм, Московский Патриархат, наемники
 
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