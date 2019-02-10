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Штурм полиции в Киеве: ранены силовики, Геращенко обещает назвать кандидата в президенты, стоящего за беспорядками
В общей сложности задержано около 40 человек, у них изъяты зеленка, газовые баллончики, ножи, оружие. Группа неизвестных устроила драку с правоохранителями вчера, 9 февраля, вечером. При этом, как стало известно, в результате потасовки трое полицейских пострадали и были доставлены в больницу, передает "Диалог.UA".
Инцидент случился после того, как с Контрактовой площади к Подольскому управлению полиции доставили молодых людей с прикрытыми лицами для установления личных данных и предоставления объяснений. Как сообщили в полиции, драку и штурм отделения устроила группа поддержки задержанных. Кроме того, они пытались повредить и двери полицейского участка.
По факту случившегося возбуждено сразу три уголовных дела: по ч. 2 ст. 345, ч. 1 ст. 341 и ч. 4 ст. 296 УК Украины. В свою очередь, организаторы акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" рассказали о своей версии случившегося. Они считают, что некоторых активистов увезли без объяснений, и полиция якобы превысила свои полномочия. После 22:00 некоторых задержанных стали отпускать. А активисты собрались устроить акцию протеста у дома министра МВД Арсена Авакова.
В свою очередь, нардеп Антон Геращенко пообещал разоблачить кандидата в президенты Украины, штаб которого организовал потасовку в отделении полиции. "Определенные кандидаты в президенты Украины решили использовать энергию патриотически настроенных граждан в своих грязных целях, ради достижения желаемой победы на выборах. Каждый, кто решит силой срывать законные политические акции любого кандидата в президенты и, таким образом, препятствовать законной предвыборной кампании, понесет ответственность, предусмотренную законом", - предупредил Геращенко. Он добавил, что если данный кандидат не остановится, то полиция не только назовет его имя, но и предъявит подозрения и исполнителям, и заказчикам подобных акций. А глава Нацполиции Киева Сергей Князев предупредил, что закон равен для всех без исключения кандидатов в президенты. Поэтому правоохранители будут действовать законно, правильно, но бескомпромиссно.
Теги: Донбасс, Киев, полиция, штурм
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