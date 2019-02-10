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Сколько украинцев гибнут из-за медиков: шокирующие цифры
В Украине из-за ошибок врачей, которых можно было избежать, умирает более 30 человек ежедневно. Об этом в пятницу, 8 февраля, во время круглого стола на тему Безопасность пациентов в больницах Украины заявил доктор медицинских наук, заведующий лабораторией безопасности стратегий в здравоохранении ГУ Институт общественного здоровья им. А.Н.Марзеева НАМН Украины Юрий Скалецкий, представляя результаты своего исследования, пишет from-ua.
По его словам, в докладе института медицины США за 1999 год отмечалось, что ежегодно в США от ошибок медицинского персонала, которые можно было бы предупредить, умирает до 100 тысяч пациентов.
В целом количество пациентов, которые становятся жертвой медицинской ошибки, находясь в стационаре, составляет от 8% в Великобритании, где приняты серьезнейшие меры безопасности в отношении пациентов, и до 25% в Норвегии. В странах с переходной экономикой или в развивающихся странах эта ситуация гораздо хуже.
Относительно динамики смертности в отечественных стационарах. В 2013 году по сравнению с 2001 году стационарная смертность выросла более чем на 25 тысяч. После 2013 года и оккупации части территории Украины численность выборки, которая подлежит статистическим исследованиям, снизилась, но в процентном отношении риск смертности в стационаре продолжал расти, - отметил Скалецкий.
По словам доктора медицинских наук, если брать уровень отдельных областей Украины, то в Винницкой области послеоперационная смертность в два раза ниже, чем в целом по Украине, и более чем в три раза меньше, чем в Одесской области. Что касается отдельной Киевской городской клинической больницы №12, то там, по словам Скалецкого, наблюдается тенденция к снижению послеоперационной смертности, причем лучшие показатели в Киеве и по всей Украине.
Теги: Украина, Донбасс, погибли, медики, цифра
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