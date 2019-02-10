- Храбрый лишь перед женщинами: маршрутчик расплакался, попав в руки ветеранов АТО15:04
- Украина утонула в мусоре: Федоренко показал масштабы экокатастрофы. ВИДЕО14:42
- Конституция Украины предусматривает автономность - Медведчук12:38
- Покупки в интернете: с 7 февраля украинцы будут платить по-другому11:41
- Долги украинцев за ЖКХ-услуги могут списать 11:24
- Эксперт рассказал, что значит «Холодный мир» в понимании Порошенко09:57
- Погода становится «мокрой»: идут снегопады и дожди08:00
- Российские спецслужбы за 2 тысячи долларов вербуют наемников для поджога храмов УПЦ МП07:53
- Штурм полиции в Киеве: ранены силовики, Геращенко обещает назвать кандидата в президенты, стоящего за беспорядками07:26
- Украина усиливает боевой флот: в "Кузне на Рыбальском" дали старт строительству новых катеров для ВМС. ВИДЕО22:37
Украина утонула в мусоре: Федоренко показал масштабы экокатастрофы. ВИДЕО
Глобальные проблемы сегодня властям невыгодно решать на уровне страны. Из-за резкого подорожания стоимости проезда в общественном транспорте, коммунальные платежи и продукты питания киевляне и украинцы в целом невольно перестают обращать внимание на экологическую катастрофу, которая угрожает стране.
Об этом пишет Александр Федоренко в своем блоге на сайте «Рідна країна», передает akcenty.com.ua.
Так по результатам исследований Pollution Index 2018 Mid-Year Киев вошел в десятку самых загрязненных столиц Европы.
Конечно такое положение вещей вызывает удивление, ведь промышленным городом столицу не назовешь, так в чем же проблема?
Бытовые отходы
Если обратить внимание на рейтинги уровня загрязненности городов, то можно отметить следующую тенденцию. Чем больше город имеет заводов, производств и финансовых активов, тем больше заботится об эколгии, поскольку получает экологический сбор, который тратит на озеленение, очистку воды, утилизацию отходов и так далее.
Однозначно не последнюю роль играет и законодательство в этой сфере. За выбрасывание бытовых отходов в населенных пунктах за пределы емкостей, предназначенных для сбора, утилизации или переработки мусора ответственности вообще нет.
Штрафы, например, за сожжение листьев или мусора максимально достигают для граждан до 1360 грн, а для субъектов предпринимательской деятельности — 1700 грн. Высокими их назвать трудно, но проблема даже не в этом, ведь не размер платы за правонарушения обычно сдерживает, а неизбежность его предотвращения.
Так правоохранители придерживаются такого мнения, мол, нет смысла задерживать нарушителя, поскольку размер штрафа не стоит времени и бумаги, на котором он будет выписан.
Более глобальные проблемы сегодня властям невыгодно решать на уровне страны. В 2015 году Николай Томенко вместе с другими депутатами и экспертами разработали законопроект, которым предусматривалась выплата экологического налога в бюджет от производителей бутылок и пакетов, который бы пропорционально распределялся по территории страны и тратился на утилизацию отходов. Но депутаты коалиции и их правительство по требованию международных компаний типа Кока-Кола, Тетра Пак, международных пивных компаний и других отказались рассматривать эти законы.
Также следует упомянуть, что с 1 января 2018 украицев на бумаге обязали сортировать мусор, но на практике сортируют мусор разве бездомные, отбирая стекло и макулатуру.
Таким образом можно выделить три основные проблемы, которые угрожают экологии столицы и страны в целом:
-несоответствие штрафов;
-отсутствие механизма исполнения уже существующего законодательства в этой сфере;
-лоби монополистов на уровне законотворческих органов.
Вывод один: экологическую катастрофу в столице и стране в целом можно решить на уровне государства. Но пока власть будет любить деньги больше, чем страну, ожидать положительных изменений не стоит.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, подорожание, катастрофа, мусор, экология, продукты, коммунальные услуги
- Экологи оштрафовали сеть супермаркетов
- Украинцам объяснили, почему им придется тратить на еду еще больше денег
- Фотособытия недели. В Донецке - странные диковинки, а в Киеве - парады
- Индекс "Оливье": новогодний салат в Украине резко подорожал
- Евро-2012. Нас снова предупредили
- Что будет с ценами в августе?
- Тяжелая потеря: в сети рассказали о "проигранной войне" ветерана АТО14:23
- "Нам врут, только за сутки 7 погибших", - боевики "Л/ДНР" на взводе из-за огромных потерь на фронте13:59
- Экс-главарь ОРДО похвастался получением «паспорта ДНР»13:42
- Медведчук: Можно договориться о побеге глав «Л-ДНР» в Росию13:21
- На Донбассе погиб член группировки «ЛДНР» из Стаханова12:59
- Конституция Украины предусматривает автономность - Медведчук12:38
- ВСУ разделались с броневиком "Л/ДНР" - всплыли кадры, как российский БМП разлетается на части. ВИДЕО12:20
- «Немедленное возмездие»: бойцы ВСУ нанесли мощный удар по позиции членов НВФ. ВИДЕО11:56
- "ДНРовцы" начали что-то подозревать: "РФ не собирается нас признавать, мы для них - Украина"11:06
- ВСУ превратили БМП оккупанта в груду металла - враг "заплатил" за эскалацию большими потерями10:59
- Храбрый лишь перед женщинами: маршрутчик расплакался, попав в руки ветеранов АТО15:04
- Украина утонула в мусоре: Федоренко показал масштабы экокатастрофы. ВИДЕО14:42
- Тяжелая потеря: в сети рассказали о "проигранной войне" ветерана АТО14:23
- "Нам врут, только за сутки 7 погибших", - боевики "Л/ДНР" на взводе из-за огромных потерь на фронте13:59
- Экс-главарь ОРДО похвастался получением «паспорта ДНР»13:42
- Медведчук: Можно договориться о побеге глав «Л-ДНР» в Росию13:21
- На Донбассе погиб член группировки «ЛДНР» из Стаханова12:59
- Конституция Украины предусматривает автономность - Медведчук12:38
- ВСУ разделались с броневиком "Л/ДНР" - всплыли кадры, как российский БМП разлетается на части. ВИДЕО12:20
- «Немедленное возмездие»: бойцы ВСУ нанесли мощный удар по позиции членов НВФ. ВИДЕО11:56
- Врачи назвали пять фактов, говорящих об алкогольной зависимости09:17
- Стало известно, как гарантированно избежать похмелья15:03
- Врачи сообщили, какой продукт способен защитить от депрессии22:00
- Врачи назвали продукт, "убивающий" раковые клетки19:00
- Когда прокалывание ушей вредит здоровью11:00
- В Украине запретили популярное средство от кашля08:40
- Учёные назвали самые опасные виды алкоголя08:20
- Врачи сообщили, как прокалывание ушей может навредить здоровью21:49
- Хаос и неразбериха: астролог рассказал, кому звезды перевернут жизнь в феврале21:00
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?19:00
- Блокпосты ОРДО: на «Еленовке» новые правила пропуска, в Горловке проехали не все
- Самый-самый Знак Зодиака: чем вы лучше других?
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого
- Тимошенко озвучила опасный прогноз для Донбасса
- Пенсия для переселенцев: Эксперты рассказали о правах жителей ОРДЛО
- Стало известно, как гарантированно избежать похмелья
- Командир "ДНР" Ольхон подтвердил ликвидацию "генерала" РФ: "От испуга не знал, куда ломиться"
- ВСУ разделались с броневиком "Л/ДНР" - всплыли кадры, как российский БМП разлетается на части. ВИДЕО
- "Ждем, когда умрем": черви съели легкие суворовцев, скандал в России развивается
- В "ЛНР" остановился крупный завод: боевики не смогли запустить "отжатое" предприятие, Россия отказалась помочь