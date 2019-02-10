Украина утонула в мусоре: Федоренко показал масштабы экокатастрофы. ВИДЕО

10.02.2019 14:42

Глобальные проблемы сегодня властям невыгодно решать на уровне страны. Из-за резкого подорожания стоимости проезда в общественном транспорте, коммунальные платежи и продукты питания киевляне и украинцы в целом невольно перестают обращать внимание на экологическую катастрофу, которая угрожает стране.

Об этом пишет Александр Федоренко в своем блоге на сайте «Рідна країна», передает akcenty.com.ua.

Так по результатам исследований Pollution Index 2018 Mid-Year Киев вошел в десятку самых загрязненных столиц Европы.

Конечно такое положение вещей вызывает удивление, ведь промышленным городом столицу не назовешь, так в чем же проблема?

Бытовые отходы

Если обратить внимание на рейтинги уровня загрязненности городов, то можно отметить следующую тенденцию. Чем больше город имеет заводов, производств и финансовых активов, тем больше заботится об эколгии, поскольку получает экологический сбор, который тратит на озеленение, очистку воды, утилизацию отходов и так далее.

Однозначно не последнюю роль играет и законодательство в этой сфере. За выбрасывание бытовых отходов в населенных пунктах за пределы емкостей, предназначенных для сбора, утилизации или переработки мусора ответственности вообще нет.

Штрафы, например, за сожжение листьев или мусора максимально достигают для граждан до 1360 грн, а для субъектов предпринимательской деятельности — 1700 грн. Высокими их назвать трудно, но проблема даже не в этом, ведь не размер платы за правонарушения обычно сдерживает, а неизбежность его предотвращения.

Так правоохранители придерживаются такого мнения, мол, нет смысла задерживать нарушителя, поскольку размер штрафа не стоит времени и бумаги, на котором он будет выписан.

Более глобальные проблемы сегодня властям невыгодно решать на уровне страны. В 2015 году Николай Томенко вместе с другими депутатами и экспертами разработали законопроект, которым предусматривалась выплата экологического налога в бюджет от производителей бутылок и пакетов, который бы пропорционально распределялся по территории страны и тратился на утилизацию отходов. Но депутаты коалиции и их правительство по требованию международных компаний типа Кока-Кола, Тетра Пак, международных пивных компаний и других отказались рассматривать эти законы.

Также следует упомянуть, что с 1 января 2018 украицев на бумаге обязали сортировать мусор, но на практике сортируют мусор разве бездомные, отбирая стекло и макулатуру.

Таким образом можно выделить три основные проблемы, которые угрожают экологии столицы и страны в целом:

-несоответствие штрафов;

-отсутствие механизма исполнения уже существующего законодательства в этой сфере;

-лоби монополистов на уровне законотворческих органов.

Вывод один: экологическую катастрофу в столице и стране в целом можно решить на уровне государства. Но пока власть будет любить деньги больше, чем страну, ожидать положительных изменений не стоит.









