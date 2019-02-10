Украинцам рассказали, что на самом деле продают в магазинах с "конфискатом"

10.02.2019 21:00

В Украине развелось много магазинов, где реализуют якобы изъятые на таможне товары.

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов уверяет: как правило, в торговых точках не стоит верить вывеске, там торгуют контрабандой и подделками низкого качества, пишет from-ua.

При этом реальный конфискат с таможни можно купить только на специальных аукционах, и цены порой баснословные.

"У нас люди считают, что конфискат – это нечто очень качественное и очень дешевое. На самом деле цену определяет оценщик, и оно может реализовываться только на электронных торгах. Таким образом, у нас цены близки к рыночным", – заявляет Виктор Вишнев, директор ГП СЕТАМ.

В магазинах, где продают якобы конфискат, товары реализуют крупными партиями и ассортимент постоянно обновляют. Как-будто есть в природе некие торгаши, у которых то и дело отбирают привезенный товар, а они все завозят и завозят...

На деле таможня не изымает контрабанду в таких объемах. Иными словами, помещая слово «конфискат» на вывеску, коммерсанты используют рекламный трюк, брендовое название.

А закона, который бы заставил изменить название на соответствующее действительности, нет.