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Украинцам рассказали, что на самом деле продают в магазинах с "конфискатом"

10.02.2019 21:00
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Украинцам рассказали, что на самом деле продают в магазинах с "конфискатом"

В Украине развелось много магазинов, где реализуют якобы изъятые на таможне товары.
Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов уверяет: как правило, в торговых точках не стоит верить вывеске, там торгуют контрабандой и подделками низкого качества, пишет from-ua.
При этом реальный конфискат с таможни можно купить только на специальных аукционах, и цены порой баснословные.
"У нас люди считают, что конфискат – это нечто очень качественное и очень дешевое. На самом деле цену определяет оценщик, и оно может реализовываться только на электронных торгах. Таким образом, у нас цены близки к рыночным", – заявляет Виктор Вишнев, директор ГП СЕТАМ.
В магазинах, где продают якобы конфискат, товары реализуют крупными партиями и ассортимент постоянно обновляют. Как-будто есть в природе некие торгаши, у которых то и дело отбирают привезенный товар, а они все завозят и завозят...
На деле таможня не изымает контрабанду в таких объемах. Иными словами, помещая слово «конфискат» на вывеску, коммерсанты используют рекламный трюк, брендовое название.
А закона, который бы заставил изменить название на соответствующее действительности, нет.



Теги: Донбасс, магазин, продажа, конфискация, товар
 
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