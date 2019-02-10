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В сторону Крыма двинулись колонны ВСУ
Части ВСУ направлены на приграничные с временно оккупированным Крымом территории для проведения военных учений.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, пишут from-ua.
Украинская армия проведет недалеко от Крыма сразу четыре военных учения. ВСУ намерены задействовать системы ЗРК и ЗРС на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области. Учения должны состояться в конце февраля.
«Во время учений части ВСУ отработают стрельбы из «Бук-М1», ЗРС С-125, С-300П / ПО / В1. Обстановка будет максимально приближена к боевой. Первоочередное внимание традиционно будет уделяться боевым стрельбам. Планируем провести еще более масштабные, чем в прошлом году, учения. Речь идет о боевых стрельбах со сводными зенитными ракетными полками «Бук-М1» и «С-300П». Дивизии «трехсоток» вызовут в район выполнения учебно-боевых задач внезапно, со штатным вооружением и военной техникой. Конечно, обстановка будет выглядеть более реалистично. А именно это и является основной задачей», — объяснил глава зенитных ракетных войск Украины Юрий Ставский.
Представители российских властей уже успели отреагировать на известие об учениях частей ВСУ. В частности, вице-спикер так называемого парламента Крыма Ефим Фикс попросил Украину «умерить свой пыл». «Все государства имеют право проводить учения в рамках стоящих перед ними задач. Однако тот факт, что Украина проводит учения у границ Крыма, говорит о том, что провокаторы никак не могут успокоиться», — заявил Фикс.
Теги: Донбасс, Крым, колонна, ВСУ
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