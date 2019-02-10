В Виннице студент-медик умер от осложнения кори

10.02.2019 17:20

В субботу, 9 февраля, в результате осложнений от кори умер студент Винницкого национального медицинского университета.

Об этом сообщает студенческий совет Винницкой области в Facebook, передает donpress.com.

«9 февраля в результате осложнений от кори — коревой пневмонии — умер студент Винницкого национального медицинского университета Бутенко Сергей», — говорится в сообщении.

Студенты призвали украинцев вакцинироваться от кори, чтобы избежать этой опасной болезни.