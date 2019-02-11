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«Будет государством Путина»: Сурков рассказал о будущем России

11.02.2019 15:00
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«Будет государством Путина»: Сурков рассказал о будущем России

«Большая политическая машина» президента России Владимира Путина на данный момент набирает обороты и настраивается на «долгую, трудную и интересную работу». Об этом заявил помощник президента РФ Владислав Сурков.

Помощник Путина отметил:

«Через много лет Россия все еще будет государством Путина, подобно тому как современная Франция до сих пор называет себя Пятой республикой де Голля, Турция (при том, что у власти там сейчас антикемалисты) по-прежнему опирается на идеологию «Шести стрел» Ататюрка, а Соединенные Штаты и поныне обращаются к образам и ценностям полулегендарных «отцов-основателей».

При этом Сурков уточнил, что это вовсе не означает, что Путин является «путинистом». Он подчеркнул:

«Так же, как, например, Маркс не марксист и не факт, что согласился бы им быть, если бы узнал, что это такое. Но это нужно сделать для всех, кто не Путин, а хотел бы быть, как он. Для возможности трансляции его методов и подходов в предстоящие времена».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: политика, Россия, Донбасс, Путин
 
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