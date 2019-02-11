Цены на лекарства в Украине взлетят еще: эксперт указал на парадокс

11.02.2019 19:15

Цены на лекарства в Украине бьют все рекорды. В настоящее время стоимость одних и тех же препаратов в отечественных и европейских аптеках может отличаться вдвое. И не секрет, что купленные за рубежом приносят больше пользы, нежели неализуемые у нас аналоги.

К тому же, многих лекарств на отечественном рынке попросту нет. Все это заставляет украинцев закупать таблетки в Европе при любом удобном случае и отправляться в специальные "фарм-туры". Импортные таблетки часто заказывают для своих пациентов и врачи. Что же ждет нас дальше?

Вынуждены огорчить: ожидается новый скачок цен на лекарства, причем затронет он почти все категории препаратов. Эксперты говорят, что в 2019 году наблюдают парадокс. В чем его суть?

«С 2016 года лекарства подорожали на 54%. А в этом году аптечная корзина подорожала на 18,6%. Это при том, что уровень инфляции составляет меньше 10%. Лекарства дорожают больше, чем инфляция. А в этом году они подорожали в два раза больше, чем инфляция!"

- заявляет Дмитрий Подтуркин, основатель Украинского медицинского экспертного сообщества.

Специалист уточняет, что стремительное подорожание лекарств уже произошло и продолжится далее. Так как многие оптовики уже заложили повышение цен еще на 10-15%, и этот рост потребитель заметит в течение 1-2 квартала 2019 года.

«Оптовые цены на самом деле уже поднялись, а розница просто еще не отреагировала. Но это точно будет заметно в ближайшее время. Тренд на рост цен на фармрынке не пропадает",

- прогнозирует Дмитрий Подтуркин.

Расценки на медпрепараты формируются по сложной схеме. Руководитель общественной организации "Фармрада" Елена Прудникова сообщает, что ценовую формулу на лекарства нынче активно корректируют аптеки:

"Из-за монополизации рынка они могут требовать у поставщиков откаты в 30-60%. А в последнее время дело доходит и до 100% от стоимости препарата. Понятно, что все это закладывается в розничные цены".

Важно: когда правительство снижает цены на 15-20% в рамках программы "Доступные лекарства", компании-производители взвинчивают цены примерно на 40% на препараты без госрегуляции цен. Так происходиткомпенсация издержек, возникающих из-за снижения цены. При этом отечественным фармацевтам грех жаловаться на продажи. По статистике, объемы реализации лекарств в Украине неизменно растут как в деньгах, так и в упаковках.

По данным Елены Прудниковой, если в мелких аптеках, торгующих недорогими препаратами, средний чек тянет на 50 гривен, то в сетевых – до 800 грн. Таким образом, у первых выторг в среднем за сутки – 2 тыс. грн, у вторых – до 100 тыс. гривен.

Старания аптекарей здесь играют решающую роль. Крупные сети сейчас стараются не закупать дешевые лекарства. Им выгоднее продать импортный препарат с действующим веществом диклофенак за 200, чем отечественный аналог за 20 гривен. Из имеющегося ассортимента покупателю предлагаются самые дорогие лекарства, их «автоматом» подтягивает программное обеспечение в компьютере. В случае отказа провизор как бы "вспоминает" о более дешевом. Эксперт рассказывает:

«Параллельно идет обработка пациента – ему рассказывают, что лучше купить подороже и вылечиться, чем тратить деньги зря. Плюс пытаются продать дополнительные препараты, скажем, к антибиотику – пробиотики или витамины и т. д. Людям попросту "впаривают" ненужные им лекарства».

Как результат – продажи растут, а население здоровее не становится. И, может случится, что жизнь больного уносит сердечно-сосудистое заболевание, а он пачками глотал дорогие иммуномодуляторы с недоказанной эффективностью…

Источник: http://kr24.com.ua