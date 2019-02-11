Гриценко назвал фамилию своего кандидата на пост главы НБУ

11.02.2019 21:14

Лидер политической силы «Гражданская позиция», кандидат на пост президента Украины Анатолий Гриценко рассказал, кого видит на посту главы Национального банка в случае своей победы в предстоящей политической гонке. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Interfax Ukraine.



Согласно его мнению, руководить НБУ должен Александр Савченко. Ведь он является настоящим профессионалом в сфере экономики. В частности, Александр Савченко занимал пост заместителя министра финансов. Также он являлся председателем Национального банка Украины. Кроме того, Александр Савченко имеет хорошие менеджерские качества. Он владеет собственным банком. Немаловажным фактором является и его деятельность на научном поприще. Александр Савченко – доктор экономических наук, профессор, ректор Международного института бизнеса. Ему принадлежит большое количество монографий и научных трудов в области финансов, экономики, а также банковского дела. Александру Савченко приходилось заниматься преподавательством не только в Украине, но и в Гарварде, а также Лондоне.



Анатолий Гриценко считает, что вышеуказанный кандидат на пост главы НБУ имеет и хорошие личные качества. «Человек твёрдых принципов, умеет сказать «нет» - после избрания президентом Януковича написал заявление и сразу покинул Минфин», - лидер «Гражданской позиции».