Любителям отдохнуть в Кирилловке придется заплатить новый налог

11.02.2019 15:48

В курортной Кирилловке местные власти решили ввести туристический сбор. Об этом сообщается на сайте Кирилловского поссовета.

Отмечается, что с этого года все туристы, прибывающие на территорию Кирилловской ОТГ, которые будут временно размещаться в гостиницах, кемпингах, мотелях, общежитиях для приезжих, хостелах, домах отдыха, туристических базах, лагерях для отдыха и пансионатах должны будут заплатить сбор.

Кроме того, оплата касается и тех туристов, которые будут отдыхать в частном секторе. Сбор отдыхающие должны будут заплатить авансом за весь срок пребывания. Стоит отметить, что туристический сбор не входит в стоимость путевки пансионатов или баз отдыха.

В сезон 2019 туристический сбор для граждан Украины будет составлять 5 гривен в день. Для иностранцев – 41,73 гривны в день (1% от минималки). С детей до 18 лет и туристов льготных категорий туристический сбор не будет взиматься.

Источник: https://from-ua.com