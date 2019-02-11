На Николаевщине подожгли храм Московского патриархата

11.02.2019 20:20

В селе Зеленый Яр Доманевского района в воскресенье, 10 февраля, неизвестные совершили поджог Свято-Ильинского храма.

Об этом сообщают в Вознесенской епархии УПЦ, передает Новости N.

Злоумышленник выбил окно и бросили бутылку с зажигательной смесью. В церкви были выбиты и повреждены стекла, сгорела занавеска и повреждены две ковровые дорожки на полу, стены покрылись копотью, иконы и полотенца на иконах почернели от гари», - сообщили в епархии.

В сообщении также отмечается, что перед тем, как поджечь храм, преступники отключили электропитание, из-за чего сигнализация и видеокамера не сработали. Кроме того, злоумышленники пытались вырвать из земли стоящий у входа в церковь деревянный крест, но не сумели.

На месте происшествия работали пожарные и полиция.

Источник: https://from-ua.com