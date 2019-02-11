Порошенко довел до слез мальчика: подробности

11.02.2019 20:05

Глава государства Петр Порошенко, сам того не подозревая, в ходе посещения Борисполя Киевской области, заставил поплакать местного школьника. У мальчика была мечта сфотографироваться с гарантом, но долгожданного момента он так и не дождался.

Как передает replyua.net, об этом на своей Facebook-странице рассказала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, эта история случилась вчера,10 февраля, в ходе встречи Порошенко с режиссером фильма «Киборги» Ахтемом Сеитаблаевым. Со слов парламентария, ребенок примерно час ждал, пока глава государства выйдет из здания.



«Президент уже сел в машину, и кортеж должен был ехать, но, видимо, через стекло услышал плач маленького мальчишки, который громко рыдал на всю улицу», — написала Геращенко и добавила, что все закончилось хорошо.



«Президент вышел из машины и сделал селфи. Малые (мальчик и его младший брат. — прим. ред.) побежали домой хвастаться фото, кортеж поехал на Банковую, а мы с хозяевами — доедать плов», — добавила Геращенко. Кроме того, она опубликовала фотографии счастливых братьев с кумиром.