Sea Breeze - 2019: американские и украинские военные готовятся к крупнейшим военным учениям в Черном море

11.02.2019 19:00

Украинско-американские военные учения Sea Breeze в 2019 году пройдут в Херсонской, Николаевской, Одесской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что армия Украины проведет масштабные учения по боевым стрельбам из ЗРК на границе с Крымом. Сегодня, понедельник, 11 февраля, началась главная конференция по планированию учений Sea Breeze в 2019 году.

По данным министерства, украинские военнослужащие будут выполнять задания по стандартам НАТО на море, суше, в воздухе и под водой. Согласно задумке министерства, данные учения будут более функциональными, чем в прошлом году.

Отмечается, что данный виде морских учений проходит с 1997 года. В 2019 году военные учения впервые пройдут в Северо-западной части акватории Черного моря. ВСУ готовят противотанковую артиллерию к бою: военные рассказали о важной причине учений.

Россия готовилась аннексировать Азовское море, перекрыв для Украины проход через Керченский пролив.



Источник: www.dialog.ua