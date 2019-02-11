Синоптик предупредила украинцев о похолодании

11.02.2019 17:46

Во вторник, 12 февраля, в Украине ожидается похолодание.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. «Понедельник в Украине будет ветреным. Южный ветер будет достигать 11 февраля сильных порывов… В течение дня ожидается +2…+5 °C, на юге и на Западе +4…+9 °C, в Сумской, Харьковской и Луганской областях 0…+3 °C», - написала эксперт. В соответствии с ее прогнозом, дожди стоит ожидать в западных областях Украины, в Карпатах осадки ожидаются с мокрым снегом. Ближе к вечеру 11 февраля дожди будут в Винницкой, Житомирской, Киевской областях.



«В столице понедельник будет с сильным южным ветром, температурой воздуха +2…+4 °C, с сухим днем и дождливым вечером… Во вторник дождь смешается с мокрым снегом и охватит значительную часть Украины. Начнет заходить похолодание», – подчеркнула синоптик.



Более того, она отметила, что нынешнее февральское потепление – хрупкое, и украинцам еще нужна будет теплая зимняя одежда.