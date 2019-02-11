Учебники по истории Украины снова перепишут: теперь с Томосом

11.02.2019 08:16

В очередной раз в нашей стране планируется переписать учебники по истории. В 2019 году будут напечатаны новые учебники по истории Украины, в которые внесут историческое событие – получение Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Об этом сообщают в Министерстве образования и науки.

"История независимой Украины изучается в одиннадцатом классе, как раз в этом году мы будем печатать эти учебники. Как только мы получили Томос об автокефалии УПЦ, я дала поручение внести соответствующие изменения в программы по истории Украины", – рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

По ее словам, в течение нескольких недель будет утверждена новая редакция программы для 11-го класса приказом МОН.

По словам министра образования, учителям истории дадут подробные методические рекомендации, чтобы при изучении периода независимой Украины они обязательно осветили тему получения Томоса об автокефалии ПЦУ.

Что касается внешнего независимого оценивания, то в тест эта тема войдет, предположительно, через два года.

Источник: http://kr24.com.ua