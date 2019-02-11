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Украинцы массово избавляются от валюты: что происходит?
В январе 2019 года украинцы продали наличной валюты на 175, 5 миллионов долларов больше, чем купили.
Эта информация была обнародована в отчетных данных НБУ.
На наличном валютном рынке чистая продажа валюты населением превысила покупку.
Так, стало известно, что в январе текущего года население Украины продало 912,9 млн и купило 737,4 млн долларов.
Таким образом, по итогам месяца население продало наличной валюты на 175,5 млн долларов больше, чем купило.
Напомним, что на этой неделе курс доллара пробил очередную психологическую отметку в 27 гривен. Так дешево американская валюта не стоила с прошлого лета. Укрепление гривны объясняют заходом денег иностранных инвесторов в гособлигации и притоком средств от экспортеров, пишет "КП в Украине".
За минувшую неделю доллар значительно снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 2,0-2,8%. Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,74 грн до 26,96 грн (-2,8%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 27,485/27,515 до 26,905/26,940 (-2,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,41/27,67 до 26,86/27,13 (-2,0%).
"В начале недели укреплению гривны способствовал высокий спрос на гособлигации в национальной валюте. К ее концу рост гривны замедлился, но сохранился, что называется, "по инерции". Снижение доллара длится уже месяц и приобрело достаточно устойчивый характер. На этом фоне покупатели валюты не торопятся совершать сделки, исходя из того, что чем позже они купят, тем дешевле она им обойдется. На следующей неделе мы ожидаем продолжения снижения курса доллара. К ее концу доллар на межбанке может торговаться вблизи 26,4 грн, а наличный доллар в банках к концу недели может котироваться около 26,3/26,6 грн", - рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, НБУ, валюта, курс валют
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