Военный эксперт: до сих пор велика вероятность ввода военного положения перед выборами

11.02.2019 07:29

Россияне могут обострить ситуацию на фронте или в каких-то других местах перед самими выборами, чтобы заставить Петра Порошенко ввести военное положение, а наши недумающие идиоты и все СМИ, которые финансируется из России, начнут распространять новость о том, что Порошенко боится проиграть на выборах, потому ввел военное положение, чтобы отстрочить дату выборов.

Как передает replyua.net, такое мнение в эфире одного из каналов высказал военный эксперт Алексей Арестович.



Он отметил, что у Порошенко не будет выхода, потому что, если вдруг начнется резкое обострение, то он обязательно прикажет армии взять в руки оружие и прекратить избирательный процесс. Алексей Арестович отмечает, что он уже у многих адекватных, умных людей читает такие месседжи, что Порошенко договорился с Путиным и так далее. Эксперт отметил, что порой складывается впечатление, что люди просто сошли с ума. Эти выборы просто разрушают мозги людям.



По мнению Алексея Арестовича, самыми горячими точками по-прежнему может оказаться Харьков, Одесса и, конечно же, Крымское направление. Там России, как и в 2014-м будет легче всего раскачать ситуацию.