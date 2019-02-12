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Кабмин может отобрать пенсии у украинцев: названы причины

12.02.2019 09:57
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Кабмин может отобрать пенсии у украинцев: названы причины

Украинское правительство запускает масштабную верификацию социальных выплат и пенсий для населения. Тех, кто не пройдет проверку, будут лишать выплат.
Об этом пишут "Аргументы и Факты".
В начале февраля в Верховную Раду Украины подан законопроект №9511 "О верификации и мониторинге государственных выплат". Документ разработан и утвержден Кабмином. Он предусматривает три этапа верификации:
превентивная - проверка производится перед назначением социальной выплаты и пенсии;
текущая - проверки для тех граждан, которые считают, что получили законодательное право на соцвыплату;
ретроспективная - проверка осуществляется для ранее назначенных выплат.
Документ предусматривает следующие основания для прекращения выплат:
Оформление выплат по поддельным документам;
выезд на постоянное место жительства за пределы Украины;
проживание на оккупированной территории или проживание на подконтрольной территории, если получатель выплат не может подтвердить этот факт.
Это уже не первая попытка правительства проверить выплаты переселенцам. В 2017 и 2018 году благодаря похожему механизму удалось сэкономить для бюджета 14 млрд грн. Тогда проверка охватывала только переселенцев и касалась не только пенсий, но и льгот.



Теги: Донбасс, Кабинет министров, причины, украинец, пенсии
 
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