Кабмин может отобрать пенсии у украинцев: названы причины

12.02.2019 09:57

Украинское правительство запускает масштабную верификацию социальных выплат и пенсий для населения. Тех, кто не пройдет проверку, будут лишать выплат.

Об этом пишут "Аргументы и Факты".

В начале февраля в Верховную Раду Украины подан законопроект №9511 "О верификации и мониторинге государственных выплат". Документ разработан и утвержден Кабмином. Он предусматривает три этапа верификации:

превентивная - проверка производится перед назначением социальной выплаты и пенсии;

текущая - проверки для тех граждан, которые считают, что получили законодательное право на соцвыплату;

ретроспективная - проверка осуществляется для ранее назначенных выплат.

Документ предусматривает следующие основания для прекращения выплат:

Оформление выплат по поддельным документам;

выезд на постоянное место жительства за пределы Украины;

проживание на оккупированной территории или проживание на подконтрольной территории, если получатель выплат не может подтвердить этот факт.

Это уже не первая попытка правительства проверить выплаты переселенцам. В 2017 и 2018 году благодаря похожему механизму удалось сэкономить для бюджета 14 млрд грн. Тогда проверка охватывала только переселенцев и касалась не только пенсий, но и льгот.