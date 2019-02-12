Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Под офис Гордона принесли отрезанную голову с оскорблениями

12.02.2019 11:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Под офис Гордона принесли отрезанную голову с оскорблениями

"Подарок" под офис Дмитрия Гордона в Киеве подкинули в ночь на понедельник, 11 февраля. При этом на голове убитого животного было написано оскорбление. Кадры показал в своем Telegram-канал "Х**вый Киев", передает "Диалог.UA".
Голову мертвой свиньи насадили на виллы, а на пятак убитого животного был надет презерватив. На лбу нарисовали надпись "Дима очко". Кроме того, на тротуаре рядом с офисом Гордон также красной краской нарисовали изображение со свиньей и подписали это все оскорбительным словом.
Инцидент прокомментировал и известный украинский политолог Алексей Голобуцкий. По его словам, Гордон сделал заявление в эфире NewsOne. Журналист намекнул, что знает организаторов данного перфоманса. "Нами установлено, что за этой акцией стоит один из кандидатов в президенты", - отметил Гордон.



Теги: Донбасс, Киев, офис, оскорбление, голова
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх