Под офис Гордона принесли отрезанную голову с оскорблениями

12.02.2019 11:18

"Подарок" под офис Дмитрия Гордона в Киеве подкинули в ночь на понедельник, 11 февраля. При этом на голове убитого животного было написано оскорбление. Кадры показал в своем Telegram-канал "Х**вый Киев", передает "Диалог.UA".

Голову мертвой свиньи насадили на виллы, а на пятак убитого животного был надет презерватив. На лбу нарисовали надпись "Дима очко". Кроме того, на тротуаре рядом с офисом Гордон также красной краской нарисовали изображение со свиньей и подписали это все оскорбительным словом.

Инцидент прокомментировал и известный украинский политолог Алексей Голобуцкий. По его словам, Гордон сделал заявление в эфире NewsOne. Журналист намекнул, что знает организаторов данного перфоманса. "Нами установлено, что за этой акцией стоит один из кандидатов в президенты", - отметил Гордон.