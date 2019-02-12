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Подрыв Керченского моста в Крым: украинский военный флот предупредил Россию о том, что произойдет с переправой. ВИДЕО

12.02.2019 19:17
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Подрыв Керченского моста в Крым: украинский военный флот предупредил Россию о том, что произойдет с переправой. ВИДЕО

Россия продолжает настаивать на том, что задержанные российскими военными украинские моряки якобы хотели подорвать Керченский мост в Крым, сообщает Диалог.UA
Однако официальный Киев сделал заявление о самостоятельном обрушении мостовой переправы. Журналисты телеканала ICTV показали видео, на котором командующий военно-морским флотом Украины Игорь Воронченко отверг обвинения россиян и предупредил о судьбе Керченского моста в Крым. По мнению командующего, мост разрушится вследствие ошибок проектировщиков, однако к этому украинские военные отношения иметь не будут. Более того, согласно опубликованным журналистами телеканала данным после поднявшегося скандала и давления на Москву со стороны Запада Россия перестала ограничивать проход торговых судов порты Азовского моря.



Теги: Донбасс, мост, Керченский пролив, подрыв, переправа
 
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