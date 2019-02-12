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Соловьев грязно выругался в адрес украинцев из-за геноцида, устроенного Россией: "Никакого Голодомора не было!"

12.02.2019 20:28
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Соловьев грязно выругался в адрес украинцев из-за геноцида, устроенного Россией: "Никакого Голодомора не было!"

Кремлевский пропагандист в очередной раз заявил, что в Украине Голодомора не было, и обматерил украинцев, которые винят в геноциде Россию. Пропагандист Путина Владимир Соловьев выдал циничное заявление в эфире "Радио Вести", передает "Диалог.UA".
Он заявил, что геноцида украинцев не было, а от страшного голода якобы умирали представители разных народов, после чего грубо выругался в адрес жителей Украины, который обвиняют в смертях соотечественников страну-агрессора. На этом пропагандист не остановился и обвинил мировое сообщество, которое акцентирует внимание на Голодоморе, якобы закрывая глаза на геноциды в других странах. Помимо этого, Соловьев не считает кошмары, которые творились в лагерях ГУЛАГа, большим преступлением.



Теги: Россия, Донбасс, ругань, геноцид
 
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