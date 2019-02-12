«Украина непременно разломится»: российский режиссер напророчил нашей стране судьбу Чехословакии

12.02.2019 20:44

В эфире пропагандистской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» ярый сторонник путинской политики, режиссер Карен Шахназаров попытался предвидеть будущее для чужой ему страны, отметив, что Украину скоро постигнет тот же сценарий, что и Чехословакию, передает replyua.net. Более того, по словам россиянина, на территории нашего государства живет два, совсем не похожие народа.

«В Украине существует две разные нации. Вот есть восток, есть запад. Галиция — они совсем другие, у них другая ментальность, ценности, у них действительно другие герои. И есть восточная Украина, то, что в Российской империи называлось «Малороссией», — Украина, украинцы, действительно народ. Но народ близкий России, народ воспитанный, народ, у которого классик Гоголь Николай Васильевич со всей его идеологией, которая известна. Он себя считал русским малороссийским писателем. Поэтому вот это противоречие, оно сейчас все более и более обостряется», — высказался режиссер.

Он также отметил, что если Украина распадется на части, то это только пойдет ей на пользу. По словам путинского пропагандиста, многие жители нашей страны обретут счастье . «У меня ощущение, что Украина непременно разломится по этой линии. Более того, может быть, это будет и благо, как это в свое время сделала Чехословакия. Без всяких войн, нормально договорились, разошлись и прекрасно сосуществуют и дружат. Я не призываю, я ни в коем случае не хочу гражданской войны в Украине, но я подозреваю, что все-таки этот кризис будет продолжаться и углубляться», — резюмировал пособник оккупантов.